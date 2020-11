EUR/USD in calo per le preoccupazioni sui finanziamenti dell’UE (Di venerdì 20 novembre 2020) L’EUR/USD è in calo dello 0,20% con l’inizio di un importante vertice virtuale nell’Unione Europea e con il numero di morti di COVID negli Stati Uniti che supera i 250.000. Viene scambiato a 1,1830, che è dello 0,55% inferiore al massimo di questo mese di 1,1893. EUR/USD grafico orarioI leader dell’UE deliberano sul bilancio L’euro oggi è in calo mentre i partecipanti al mercato guardano al vertice virtuale in corso dei leader europei. Stanno deliberando il bilancio settennale da 1,8 trilioni di euro e il fondo di recupero da 750 miliardi di euro approvato nel luglio di quest’anno. Il nocciolo dell’attuale controversia è che due Paesi – Polonia e Ungheria – hanno bloccato il bilancio, che richiede il voto di tutti i membri. I due Stati membri sono contrari a una clausola approvata dal parlamento europeo che vincolava i fondi ... Leggi su invezz (Di venerdì 20 novembre 2020) L’EUR/USD è indello 0,20% con l’inizio di un importante vertice virtuale nell’Unione Europea e con il numero di morti di COVID negli Stati Uniti che supera i 250.000. Viene scambiato a 1,1830, che è dello 0,55% inferiore al massimo di questo mese di 1,1893. EUR/USD grafico orarioI leaderdeliberano sul bilancio L’euro oggi è inmentre i partecipanti al mercato guardano al vertice virtuale in corso dei leader europei. Stanno deliberando il bilancio settennale da 1,8 trilioni di euro e il fondo di recupero da 750 miliardi di euro approvato nel luglio di quest’anno. Il nocciolo dell’attuale controversia è che due Paesi – Polonia e Ungheria – hanno bloccato il bilancio, che richiede il voto di tutti i membri. I due Stati membri sono contrari a una clausola approvata dal parlamento europeo che vincolava i fondi ...

granieri_gianlu : @Saladino__Italy @giuslit Sopratutto in un momento in cui tutte le banche centrali del mondo sostengono le loro eco… - ETicaNews : Nuovo #ETF #ESG @Lyxor su @BorsaItalianaIT È il Lyxor GreenBond DR UCITS ETF che replica il rendimento del Solactiv… - TrendOnline : #Ftse #Mib: correzione, poi nuovi rialzi? #Eur/#Usd, fine corsa? - ForexOnlineMeIt : Borse in rosso, ma nessun allarme. Eur/Usd verso i massimi? - TrendOnline : #Borse in rosso, ma nessun allarme. #Eur/#Usd verso i massimi? -