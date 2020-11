Era Katia Ancelotti di Amici 3: oggi a 36 anni la figlia di Carlo è diventata… [FOTO] (Di giovedì 19 novembre 2020) Vi ricordate di Katia Ancelotti? Alcuni la ricorderanno per la sua partecipazione alla terza stagione di Amici di Maria De Filippi, mentre altri assoceranno il suo cognome al noto Carlo. Katia, infatti, è la figlia dell’ex allenatore di calcio. Classe 1984, la ragazza ha partecipato al talent nel 2004 come cantante; il suo percorso, però, si è interrotto dopo una sfida con una concorrente esterna. Con gli anni, Katia ha messo da parte questa sua passione, cambiando totalmente vita. Ecco cosa fa oggi e come è diventata. Katia Ancelotti oggi FOTO Ai tempi della sua partecipazione ad Amici, Katia Ancelotti ha destato ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020) Vi ricordate di? Alcuni la ricorderanno per la sua partecipazione alla terza stagione didi Maria De Filippi, mentre altri assoceranno il suo cognome al noto, infatti, è ladell’ex allenatore di calcio. Classe 1984, la ragazza ha partecipato al talent nel 2004 come cantante; il suo percorso, però, si è interrotto dopo una sfida con una concorrente esterna. Con gliha messo da parte questa sua passione, cambiando totalmente vita. Ecco cosa fae come è diventata.Ai tempi della sua partecipazione adha destato ...

a_katia_cega : Shajdjajshajxbajxbsj era a minha voz dentro da lata, certeza - AngelaVillani9 : @colorielacrime @katiaMMLights Anch’io c’ero ed ero proprio vicino a Katia che aveva lo striscione delle MengoniLig… - mywolf8_ : @senzapensieri2 Buongiorno Katia.. Ma io non avevo letto che era un fake Avevo letto dove dicevate tutti che è un figo er mutanda.. ???? - 6BlackWhite : @LRDPS Grazie Katia ????? Come ho già scritto in un altro tweet, era unicamente per dire di avere rispetto di ognuno,… - Katia_PereiraNY : RT @AloaMilena: @pabloalboran Oggi sono di buon umore perché mia nonna (100 anni )che per colpa del Covid era in coma,si è svegliata. Vuol… -