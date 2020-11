Energia | Terna approva il piano 2021-2025 | 8 | 9 miliardi di euro di investimenti in Italia

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Valentina Bosetti, ha esaminato e approvato il Piano Industriale 2021-2025 presentato dall’Amministratore Delegato Stefano Donnarumma. Terna ha deciso di “imprimere una forte accelerazione agli investimenti nelle attività regolate in Italia, che nell’arco di Piano ammonteranno a 8,9 miliardi di euro, il livello più alto mai previsto da Terna per il nostro Paese, in crescita del 22% rispetto al piano precedente presentato lo scorso marzo“.