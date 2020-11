Emilia Romagna, fino al 31 ottobre 2000 contagi su 600.000 studenti. La Regione si prepara al rientro delle superiori (Di giovedì 19 novembre 2020) La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione per ora, 800 computer per la didattica online, ma si prepara anche a potenziare gli autobus in vista del ritorno in aula degli studenti delle superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Lamette a disposizione per ora, 800 computer per la didattica online, ma sianche a potenziare gli autobus in vista del ritorno in aula degli. L'articolo .

sbonaccini : Infrastrutture, a Bologna parte il PEOPLE MOVER: collegamento veloce Stazione Centrale -Aeroporto in 7 minuti. Da… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento per l'Emilia-Romagna: 2.219 nuovi positivi, di cui 984 asintomatici da cont… - RegioneER : #Coronavirus in Emilia-Romagna: su oltre 20.700 TAMPONI 2.371 NUOVI POSITIVI, oltre mille gli ASINTOMATICI . +265 i… - MasterblogBo : Difesa del suolo, apre il maxi-cantiere da 5,2 milioni di euro per mettere in sicurezza Bocca d'Enza (Pr) L'assesso… - GINA32451015 : RT @RepubblicaTv: Allevamenti di visoni in Italia, tra maltrattamenti e rischio Covid-19. La Regione Emilia Romagna: ''Siamo disposti a chi… -