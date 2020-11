Emanuele Montomoli: “I coronavirus non amano il freddo e il caldo, ma preferiscono la stagione mite” (Di giovedì 19 novembre 2020) A detta del Professor Emanuele Montomoli, un inverno particolarmente freddo potrebbe rallentare la diffusione del contagio. Emanuele Montomoli, Professore Ordinario di Sanità Pubblica e Presidente e fondatore dell’Institute for Global Health dell’Università di Siena, in un’intervista a ‘Il Giornale.it’, ha parlato del Covid, del suo possibile arrivo già a settembre 2019 e della sua diffusione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 19 novembre 2020) A detta del Professor, un inverno particolarmentepotrebbe rallentare la diffusione del contagio., Professore Ordinario di Sanità Pubblica e Presidente e fondatore dell’Institute for Global Health dell’Università di Siena, in un’intervista a ‘Il Giornale.it’, ha parlato del Covid, del suo possibile arrivo già a settembre 2019 e della sua diffusione L'articolo NewNotizie.it.

