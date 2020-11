Elodie a X-Factor, ma ha il body fuori? pubblico attonito – FOTO (Di giovedì 19 novembre 2020) La sexy cantante ospite del noto talent show mostra un look piuttosto stravagante e fa molto parlare un particolare che non lascia indifferente il pubblico. Questa sera ospite di X-Factor è la bella cantante romana che fa sempre molto parlare di lei sia per il suo talento, sia per i suoi look che incuriosiscono sempre L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020) La sexy cantante ospite del noto talent show mostra un look piuttosto stravagante e fa molto parlare un particolare che non lascia indifferente il. Questa sera ospite di X-è la bella cantante romana che fa sempre molto parlare di lei sia per il suo talento, sia per i suoi look che incuriosiscono sempre L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : X Factor, Elodie e Carl Brave duettano sulle note di 'Parli Parli” - sorpresonae : Simona Ventura si riconferma la talent scout per eccellenza: rifiuta Mahmood ad X Factor e vince Sanremo. Rifiuta e… - cazzonesobro : in che senso elodie è a x factor e io non posso vendere - chiccobello7 : #xfactor2020 elodie mi piace ma fate venire i cantanti usciti da x Factor e soprattutto l’unico è irreperibile Marco Mengoni - honeyvenomxxx : Stasera c’è troppa gnoccanza a X factor : e prima Blind, poi Vergo, e Blue Phelix mo Elodie e Carl Brave STATE BONI… -