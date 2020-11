Elisabetta Gregoraci, l’ex Magli rivela dettagli sulla loro vita intima: gravi accuse (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuove, pesanti, accuse nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Ancora una volta è l’ex compagno Mino Magli a rivelare retroscena choc sulla relazione con la showgirl rinchiusa ora al Grande Fratello Vip. Mino Magli ha partecipato, alcune settimane fa, a Live! Non è la D’Urso per raccontare il suo passato sentimentale con Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore aveva L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuove, pesanti,nei confronti di. Ancora una volta ècompagno Minore retroscena chocrelazione con la showgirl rinchiusa ora al Grande Fratello Vip. Minoha partecipato, alcune settimane fa, a Live! Non è la D’Urso per raccontare il suo passato sentimentale con. L’imprenditore aveva L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Tra Elisabetta e Selvaggia si preannuncia una convivenza tutt'altro che semplice ?? #GFVIP - interistadoc_ : RT @darveyfeels_: non vi vedo dare la giusta importanza al fatto che Manila Nazzaro ha detto di essere molto amica con Stefania Orlando, Ma… - Antonel60436880 : RT @aiellyou: forte, fragile, sensibile, determinata CHE DONNA PAZZESCA: queen Elisabetta Gregoraci?? #gfvip #gregorelli - ___coldplayer : RT @darveyfeels_: non vi vedo dare la giusta importanza al fatto che Manila Nazzaro ha detto di essere molto amica con Stefania Orlando, Ma… - alessiacontee : RT @darveyfeels_: non vi vedo dare la giusta importanza al fatto che Manila Nazzaro ha detto di essere molto amica con Stefania Orlando, Ma… -