Elisabetta Gregoraci, l'amante esce allo scoperto e rivela dettagli molto intimi: "Ecco cosa urlava" (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dal settimanale Oggi, l'ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Mino Magli, avrebbe fatto delle dichiarazioni choc sulla showgirl. I due sarebbero stati insieme circa 13 anni fa, quando la Gregoraci era già impegnata con l'ex marito Flavio Briatore. Stando a quando riportato dal magazine, Mino Magli avrebbe dichiarato di volere un confronto con la gieffina: "L'unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto". (Continua..) A questo punto Magli avrebbe raccontato che, durante il periodo di convalescenza di Briatore in una clinica romana, Elisabetta sarebbe stata solita incontrarlo dopo aver fatto visita a Briatore: Ricordo molto ...

