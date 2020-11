Elisabetta Gregoraci dura contro Selvaggia Roma: “Ma vai a cag**e. Chi sei tu?” (Di giovedì 19 novembre 2020) Lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, la soubrette la attacca duramente Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si sono rese protagoniste di un’accesa discussione ieri pomeriggio al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La lite tra le due è durata fino a sera. Selvaggia e Elisabetta si sono attaccate e insultate pesantemente. Tutto è iniziato quando la Gregoraci ha sentito che Selvaggia parlava di lei con Pierpaolo, a detta sua nella casa Elisabetta lo sta solo illudendo. Elisabetta Gregoraci non sopporta che la ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 19 novembre 2020) Lite furiosa traal Grande Fratello Vip, la soubrette la attaccamentesi sono rese protagoniste di un’accesa discussione ieri pomeriggio al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La lite tra le due èta fino a sera.si sono attaccate e insultate pesantemente. Tutto è iniziato quando laha sentito cheparlava di lei con Pierpaolo, a detta sua nella casalo sta solo illudendo.non sopporta che la ...

