Elisa Toffoli | ultimo post spezza in due il cuore dei fan | «Ce la faceva a sopravvivere…»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 19 novembre 2020), nota semplicemente col nome di, ha pubblicato pochi minuti fa unsu Instagram che ha commosso un po’ tutti. Non soltanto i fan della cantautrice triestina, che sa sempre come strimpellare le corde dell’anima e toccare ildelle persone. La vincitrice del Festival di Sanremo del 2001 col brano “Luce”, tra le canzoni più belle degli ultimi anni, ha scritto un pensiero in merito alla “Giornata mondiale del prematuro”. La 42enne si è lasciata andare ad un aneddoto molto dolce, che fa capire quanto grande sia la donna che si cela dietro l’artista. leggi anche l’articolo —>sensuale su Instagram: abito inguinale con spacco sul davanti, interno coscia a vista (FOTO)Instagram, ...