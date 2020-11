Elezioni, in futuro in Italia si voterà così? C’è un documento (Di giovedì 19 novembre 2020) Ci siamo appena lasciati alle spalle le Elezioni presidenziali Usa. Con loro anche le numerose polemiche sulla metodologia di voto, soprattutto quella postale. In Italia si cambia qualcosa? Voto elettronico… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 novembre 2020) Ci siamo appena lasciati alle spalle lepresidenziali Usa. Con loro anche le numerose polemiche sulla metodologia di voto, soprattutto quella postale. Insi cambia qualcosa? Voto elettronico… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ci sarà quindi il voto elettronico nel futuro della democrazia italiana ... da paesi europei che lo avevano adottato per le proprie elezioni. Tra di loro anche Germania (che lo ha bandito nel 2009) e ...

Buffo: “Se l’amministrazione Usa manterrà le promesse, anche l’economia torinese ne beneficerà”

L'imprenditore torinese su Elezioni USA, Covid e futuro di Torino: "Da FCA in giù i rapporti tra le imprese subalpine e quelle a stelle e strisce sono ottimi. Da migliorare i collegamenti tra Torino e ...

Ci sarà quindi il voto elettronico nel futuro della democrazia italiana ... da paesi europei che lo avevano adottato per le proprie elezioni. Tra di loro anche Germania (che lo ha bandito nel 2009) e ...

L'imprenditore torinese su Elezioni USA, Covid e futuro di Torino: "Da FCA in giù i rapporti tra le imprese subalpine e quelle a stelle e strisce sono ottimi. Da migliorare i collegamenti tra Torino e ...