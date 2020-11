El Sharaawy chiama le pretendenti | «Due mesi a Roma ad allenarmi da solo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Stephan El Shaarawy non è riuscito a tornare allanell’ultima sessione di mercato. Ecco le sue parole sulla situazione Stephan El Shaarawy è un punto fisso della Nazionale di Roberto Mancini. Il classe 1992 è rimasto in Italia non potendo tornare ad allenarsi in Cina: dopo il flirt con laa fine mercato (andato male), nessuna squadra per lui. Lo sfogo sui social. «Si chiude cosi? anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di dueadsenza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina. Ora sara? ancora così fino a gennaio, una situazione insolita, mai vissuta, ma che mi rende sempre più convinto che gli obiettivi vanno costruiti giorno dopo giorno creandone uno stile di vita, così come lo è stato in questo periodo. Con impegno costanza e dedizione ...