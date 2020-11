El Shaarawy | “Ora si aspetta gennaio”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 novembre 2020) Stephan El, in rotta con lo Shangai, non ha fatto ritorno in Cina ed è rimasto nella Capitale. Si è allenato da solo con i preparatori Ferrelli (ex Roma) e Donatelli della Nazionale. Lo scorso ottobre l’ex giallorosso è stato a un passo dal tornare alla Roma. La trattativa è però saltata in extremis a causa dei ritardi nel trovare un’intesa tra Perotti e il Fenerbahce. Ora sembra esserci lo scenario ideale per rivedere da gennaio 2021 Elcon la maglia giallorossa. Cosa ha dichiarato El? Dopo gli impegni con la Nazionale guidata da Mancini, il Faraone ha scritto un lungo post su Instagram. Un bilancio di questa parte di stagione in attesa di future novità. Ecco le sue parole: Si chiude così anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di ...