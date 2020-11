Egitto | l’ong di Zaki nel mirino | arrestato anche il direttore

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – E’ stato arrestato Gasser Abdel-Razak, il direttore esecutivo dell’Egyptian initiative for personal rights (Eipr). Ne da’ notizia l’organizzazione stessa in un tweet, aggiungendo che il dirigente e’ stato prelevato nella sua abitazione a Maadi, un quartiere a sud del Cairo, e “portato in una localita’ sconosciuta”.