Edoardo Bennato presenta Non C’è | “Le mie canzoni della prima ora sembrano scritte ieri | sono la colonna sonora di quello che stiamo vivendo”

Leggi su soundsblog

(Di giovedì 19 novembre 2020)hato oggi, giovedì 19 novembre 2020, durante la digital press conference alla quale eravamo presenti anche noi di Soundsblog, il suo nuovo progetto discografico, Non C’è, disponibile da domani, 20 novembre, su cd, doppio vinile e in digitale. Con 20nella versione cd e con ben 23 brani nella versione doppio lp, in Non C’èpresenti sia brani tratti dal vecchio repertorio dichepiù attuali (8inedite) nelle quali il cantante e musicista napoletano canta le contraddizionisocietà con l’ironia che lo contraddistingue. Come spiegato direttamente da, ledisi integrano perfettamente con i brani scritti ...