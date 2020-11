Edoardo Bennato | “Non c’è” è il nuovo album manifesto della realtà che ci circorda

justcallme_sug : RT @HSCHEMUSICA: Curiosi di sapere qualcosa di più sul nuovo album di Edoardo Bennato? Qui tutti i dettagli della conferenza di presentazio… - HSCHEMUSICA : Curiosi di sapere qualcosa di più sul nuovo album di Edoardo Bennato? Qui tutti i dettagli della conferenza di pres… - MargiePedersen : RT @RaiNews: Il 'rinnegato' torna con un album di brani storici e nuovi che raccontano oltre 50 anni di carriera - stop_fake_news_ : AGI - 'De Luca è un personaggio collodiano, kafkiano, è la commedia dell'arte portata a degli eccessi che rasentano… - OndeFunky : Se qualcuno mi chiedesse di sacrificare @edoardo_bennato in una definizione musicale, sicuramente sceglierei il Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Bennato

Non c'è" è il nuovo album di Edoardo Bennato per la Sony Music (Legacy Recordings), disponibile da venerdì 20 novembre nei digital store e pubblicato su cd e su doppio vinile. Acquista il CD ...Non c'è", il nuovo album di Edoardo Bennato, otto brani inediti e quindici di repertorio + la Virtual Instore Experience ...