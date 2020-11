Edoardo Bennato “Non C’è” è il nuovo album in uscita il 20 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non C’è” è il nuovo album di Edoardo Bennato per la Sony Music (Legacy Recordings), disponibile da venerdì 20 novembre nei digital store e pubblicato su cd e su doppio vinile. In “Non C’è” sono forti le due anime rock dell’artista: la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale. Senza bavaglio, Edoardo Bennato canta le contraddizioni della società, il “mistero della Pubblica Istruzione”, l’universo femminile – sempre presente nella sua letteratura – e l’ironia “bennatiana” è attualizzata ed esasperata fino al paradosso. Già dalla copertina, “Non C’è” si sfoglia come un quotidiano che uscirà domani mattina e si legge come il manifesto della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020)è ildiper la Sony Music (Legacy Recordings), disponibile da venerdì 20nei digital store e pubblicato su cd e su doppio vinile. Insono forti le due anime rock dell’artista: la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale. Senza bavaglio,canta le contraddizioni della società, il “mistero della Pubblica Istruzione”, l’universo femminile – sempre presente nella sua letteratura – e l’ironia “bennatiana” è attualizzata ed esasperata fino al paradosso. Già dalla copertina,si sfoglia come un quotidiano che uscirà domani mattina e si legge come il manifesto della ...

sportli26181512 : Bennato: 'Quanto invidio i tifosi della Juve… E quella hit nata giocando a #calcio': Bennato: 'Quanto invidio i tif… - giusepp28038558 : Edoardo Bennato - Non c'è (Official Video) - giovannizambito : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Edoardo Bennato: presentato il nuovo disco 'Non c'è', disponibile dal 20 novembre - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Edoardo Bennato: presentato il nuovo disco 'Non c'è', disponibile dal 20 novembre -