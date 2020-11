"È l'unico commissario calabrese che...". Mentana, un colpo basso al governo: questa roba su Domenico Arcuri (Di giovedì 19 novembre 2020) “È l'unico commissario calabrese con una certa prospettiva di mandato”. Così al TgLa7 Enrico Mentana ha ironizzato su Domenico Arcuri facendo riferimento alle sue origini calabresi e ai tre commissari che si sono dimessi nel giro di 10 giorni per quanto concerne la gestione della sanità. Il trio Cotticelli-Zuccatelli-Guadio ha sconvolto l'opinione pubblica con una serie surreale di dichiarazioni che hanno messo in imbarazzo il governo e soprattutto il ministro Roberto Speranza, che ancora non è riuscito a sbrogliare una situazione sempre più tragicomica. Allora Mentana ha scherzato su Arcuri, che pure è controverso ma almeno è saldamente calato nel ruolo di commissario straordinario per l'emergenza. Sul piano vaccino ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “È l'con una certa prospettiva di mandato”. Così al TgLa7 Enricoha ironizzato sufacendo riferimento alle sue origini calabresi e ai tre commissari che si sono dimessi nel giro di 10 giorni per quanto concerne la gestione della sanità. Il trio Cotticelli-Zuccatelli-Guadio ha sconvolto l'opinione pubblica con una serie surreale di dichiarazioni che hanno messo in imbarazzo ile soprattutto il ministro Roberto Speranza, che ancora non è riuscito a sbrogliare una situazione sempre più tragicomica. Alloraha scherzato su, che pure è controverso ma almeno è saldamente calato nel ruolo distraordinario per l'emergenza. Sul piano vaccino ...

g_falcomata : Torniamo a parlare di un unico Sistema Sanitario Nazionale. L'Italia non può avere 20 #sanità differenti. Non esist… - Innovandiamo : RT @fdecollibus: Arrestato per ‘ndrangheta il presidente del consiglio regionale Tallini. È stato l’unico finora che è riuscito a vedere un… - NonnaMaria15 : RT @noitre32: L’unico commissario che serve è quello per fermare Giuseppi - James_Senise : RT @fdecollibus: Arrestato per ‘ndrangheta il presidente del consiglio regionale Tallini. È stato l’unico finora che è riuscito a vedere un… - sidewayseye : RT @fdecollibus: Arrestato per ‘ndrangheta il presidente del consiglio regionale Tallini. È stato l’unico finora che è riuscito a vedere un… -

Ultime Notizie dalla rete : unico commissario L'unico commissario che serve è quello per fermare Giuseppi La Verità Le mani di Salvini sulla Lega in Veneto anche dopo le dimissioni di Lorenzo Fontana: può controllare il partito grazie al nuovo statuto

Dobbiamo fare gioco di squadra, il nostro unico nemico possiamo essere solo le divisioni interne ... Insomma, basta che Salvini decida di staccare la spina e il Veneto avrà un nuovo commissario, ...

Ferrovie della Calabria, Vercillo Martino nuovo amministratore unico

Aristide Vercillo Martino è il nuovo amministratore unico di Ferrovie della Calabria. La decisione è stata assunta dalla Regione Calabria, durante l’assemblea dei soci, convocata d’urgenza stante gli ...

Dobbiamo fare gioco di squadra, il nostro unico nemico possiamo essere solo le divisioni interne ... Insomma, basta che Salvini decida di staccare la spina e il Veneto avrà un nuovo commissario, ...Aristide Vercillo Martino è il nuovo amministratore unico di Ferrovie della Calabria. La decisione è stata assunta dalla Regione Calabria, durante l’assemblea dei soci, convocata d’urgenza stante gli ...