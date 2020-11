È di nuovo allarme siccità per il Po (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Il fiume Po è in secca con lo stesso livello idrometrico della scorsa estate ed inferiore di due metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per effetto di un andamento climatico del tutto anomalo in Italia per la mancanza di precipitazioni nel mese di novembre che tradizionalmente è il piu' piovoso dell'anno. E' la Coldiretti a lanciare l'allarme siccità in Italia, che provoca un abbassamento dei livelli dei fiumi a partire dal Po, che al Ponte della Becca è sceso ad un livello idrometrico di -2,39 metri, come nel mese di luglio. La situazione del piu' grande fiume italiano – sottolinea la Coldiretti - è rappresentativa dei principali corsi d'acqua che presentano un deficit idrico rispetto allo scorso anno, dall'Emilia Romagna al Veneto, dalla Toscana al Lazio fino alla stessa Campania colpita recentemente da una bomba d'acqua, Nel ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Il fiume Po è in secca con lo stesso livello idrometrico della scorsa estate ed inferiore di due metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per effetto di un andamento climatico del tutto anomalo in Italia per la mancanza di precipitazioni nel mese di novembre che tradizionalmente è il piu' piovoso dell'anno. E' la Coldiretti a lanciare l'in Italia, che provoca un abbassamento dei livelli dei fiumi a partire dal Po, che al Ponte della Becca è sceso ad un livello idrometrico di -2,39 metri, come nel mese di luglio. La situazione del piu' grande fiume italiano – sottolinea la Coldiretti - è rappresentativa dei principali corsi d'acqua che presentano un deficit idrico rispetto allo scorso anno, dall'Emilia Romagna al Veneto, dalla Toscana al Lazio fino alla stessa Campania colpita recentemente da una bomba d'acqua, Nel ...

La ripresa economica mondiale potrebbe perdere slancio con il nuovo balzo dei casi di Covid-10. “L’incertezza e i rischi sono molto alti”. Lo afferma il Fmi in vista del G20 del fine settimana organiz ...

Smaltimento dispositivi anti-Covid: ecco le mascherine biodegradabili

In arrivo sul mercato i nuovi dispositivi di protezione individuali con certificazione antibatterica, in grado di «autodistruggersi»: un primo aiuto per far fronte al problema dei miliardi di maschere ...

