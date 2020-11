Droni e computer | così Pioli guida il Milan da remoto

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020)allenamenti– Ilsi prepara per il ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali. I rossoneri stanno preparando la sfida con il Napoli. Are gli allenamenti non c’è però Stefano. E nemmeno il suo vice Murelli. Entrambi infatti sono risultati positivi al Coronavirus.in panchina domenica sera al L'articolo