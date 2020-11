Dramma per i The Wanted | il Cantante Tom Parker Ha un Tumore al Cervello

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una brutta notizia per i fan del gruppo musicale “The“: uno dei suoi componenti, il 32enne Tom, ha annunciato di avere unal. La diagnosi è arrivata dopo che il musicista aveva accusato due malori, per i quali era stato necessario il ricovero in ospedale. Ecco l’annuncio chee sua

andrea__braga : RT @martafana: Nella ristorazione c'è un problema enorme, si chiama evasione e sfruttamento (quindi anche evasione contributiva e previdenz… - OizaQueensday : RT @martafana: Nella ristorazione c'è un problema enorme, si chiama evasione e sfruttamento (quindi anche evasione contributiva e previdenz… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #bobby brown, altro dramma per l'ex marito di Whitney: dopo Kristina morto anche il figlio Bobby jr a 28 anni https://t… - LilyLun85480517 : Voglio precisare che io sto scherzando, già la situazione dentro la casa è pesante, fuori la casa peggio mi sento,… - Liuc87_Luca : RT @martafana: Nella ristorazione c'è un problema enorme, si chiama evasione e sfruttamento (quindi anche evasione contributiva e previdenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma per

Il brano, in vernacolo irpino, suona più come un’antica nenia, scritta, per portare alla luce attraverso la musica, tutto il dramma ed il dolore che ha colpito questa terra e la sua popolazione. Una ...I provvedimenti e le misure politiche sociali adottate nella fase della seconda ondata da Covid- 19 è stato il tema affrontato oggi in sede consiliare dalla VII Commissione Permanente, presieduta dal ...