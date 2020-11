Dramma del Covid a Cagliari: una 39enne incinta al quinto mese perde il bambino, è gravissima (Di giovedì 19 novembre 2020) La donna ha perso il bimbo al quinto mese di gravidanza. La 39enne ha subìto un delicato intervento all'ospedale di Is Mirrionis. È stato eseguito, dall'equipe guidata dalla ginecologa Eleonora ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) La donna ha perso il bimbo aldi gravidanza. Laha subìto un delicato intervento all'ospedale di Is Mirrionis. È stato eseguito, dall'equipe guidata dalla ginecologa Eleonora ...

Ultime Notizie dalla rete : Dramma del Orietta Berti e il dramma del padre: “Ho provato tanti farmaci” Corriere dello Sport Gerry Scotti, il suo dramma: “Ho indossato il casco dell’ossigeno”

Coronavirus Gerry Scotti ce l'ha fatta, è uscito dall'incubo del Covid-19. Il noto conduttore racconta il terrore di quei giorni in ospedale, dove ha visto con i suoi occhi la tragedia di questa malat ...

Il dramma di Anna Foglietta: “Mia figlia ha il coronavirus”

Anna Foglietta figlia coronavirus: in una recente intervista a Repubblica, l'attrice ha rivelato che la figlia è positiva al Covid, raccontando poi come lei e la sua famiglia stanno vivendo questa sec ...

