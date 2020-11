Dpcm di Natale, il Governo cambia ancora: le nuove regole dal 3 dicembre (Di giovedì 19 novembre 2020) In vista del Natale, il Governo lavora ad un Dpcm ad hoc per le feste. I numeri del contagio inducono un moderato ottimismo ed è possibile che, anche al fine di tutelare l’economia e le attività commerciali, si vada in direzione di un alleggerimento delle restrizioni. Il Governo lavora ad un piano di riaperture graduali L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 novembre 2020) In vista del, illavora ad unad hoc per le feste. I numeri del contagio inducono un moderato ottimismo ed è possibile che, anche al fine di tutelare l’economia e le attività commerciali, si vada in direzione di un alleggerimento delle restrizioni. Illavora ad un piano di riaperture graduali L'articolo proviene da Leggilo.org.

LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO #AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - roberper : RT @GiovanniCagnol1: Il modello italiano in Europa. Numero decessi per abitante 2^ peggiore in Europa dopo Belgio (nella seconda ondata) e… - MaxCoen33 : RT @fanpage: Nel dpcm di dicembre riapertura di negozi e ristoranti: nuove misure per Natale se curva scende - EugenioCardi : RT @fanpage: Nel dpcm di dicembre riapertura di negozi e ristoranti: nuove misure per Natale se curva scende -