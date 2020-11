Dopo l'addio a FI, questa foto: da Laura Ravetto, il colpo più doloroso per Berlusconi | Guarda (Di giovedì 19 novembre 2020) addio Forza Italia, addio Silvio Berlusconi. Sono tre i deputati che lasciano per passare con Matteo Salvini e la Lega: si tratta di Laura Ravetto, Maurizio Carrara e Federica Zanella. La goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso, l'apertura del Cav al governo sulla legge di Bilancio. I tre, in una nota, spiegano: "Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro 'sentire' in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)Forza Italia,Silvio. Sono tre i deputati che lasciano per passare con Matteo Salvini e la Lega: si tratta di, Maurizio Carrara e Federica Zanella. La goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso, l'apertura del Cav al governo sulla legge di Bilancio. I tre, in una nota, spiegano: "Abbiamo deciso di impegnarci in politica, in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese. Ringraziamo Silvioper averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro 'sentire' in azioni politiche concrete. In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ...

Laura Ravetto, la foto con Salvini dopo l'addio a Berlusconi: "Da oggi inizia una nuova sfida"

I tre deputati di Forza Italia passati alla Lega perché vivono "con disagio le aperture al governo"

Chi sono i tre deputati di Forza Italia passati alla Lega

