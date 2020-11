Dopo il 4 dicembre semilibertà di negozi e ristoranti (Di giovedì 19 novembre 2020) Se anche la curva dei casi di Covid dovesse scendere nelle prossime settimane, “noi un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, aggiungendo: “Possiamo immaginare un Natale più sereno, più legato alle tradizioni familiari”. E su negozi e ristoranti: “Dopo il 4 dicembre potranno probabilmente ritornare a una seminormalità, non un liberi tutti, se rispetteranno le regole”. L’andamento della pandemia “è ancora molto pesante, i numeri sono molto forti anche se apparentemente questa curva sembra stabilizzarsi. Le centinaia di vittime che abbiamo tutti i giorni ci stanno a ricordare che siamo ancora nel pieno del problema”, ha sottolineato Miozzo. “Credo che Gino Strada, insieme ad Emergency e alla Protezione civile, possano fare un buon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Se anche la curva dei casi di Covid dovesse scendere nelle prossime settimane, “noi un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, aggiungendo: “Possiamo immaginare un Natale più sereno, più legato alle tradizioni familiari”. E su: “il 4potranno probabilmente ritornare a una seminormalità, non un liberi tutti, se rispetteranno le regole”. L’andamento della pandemia “è ancora molto pesante, i numeri sono molto forti anche se apparentemente questa curva sembra stabilizzarsi. Le centinaia di vittime che abbiamo tutti i giorni ci stanno a ricordare che siamo ancora nel pieno del problema”, ha sottolineato Miozzo. “Credo che Gino Strada, insieme ad Emergency e alla Protezione civile, possano fare un buon ...

Dopo oltre un mese di chiusura totale e grazie a una curva ... Il cancelliere Sebastian Kurz ieri ha fatto sapere che il lockdown durerà fino al 6 dicembre e che “tutta la vita sociale e pubblica sarà ...

Airbnb pronta per il debutto in Borsa entro fine anno

La piattaforma presenta i documenti per la sua Ipo. Ci si aspetta una data entro fine dicembre. Il gruppo conta sulla ripresa degli affari dopo il blocco in primavera Il peggio sembra passato per ...

