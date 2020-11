Donald Trump e Melania | «aria di divorzio» tra conferme e smentite

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) Neanche il tempo di metabolizzare il risultato delle recenti elezioni presidenziali, che il popolo statunitense si divide nuovamente. Stavolta non ci sono in ballo votazioni e cariche politiche, bensì una faccenda di puro gossip: da giorni, infatti, circola la clamorosa indiscrezione secondo cui Donald Trump e la moglie Melania, una volta usciti dalla Casa Bianca, avrebbero già in programma il divorzio.