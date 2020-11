Donald Trump e le epurazioni da «presidente azzoppato»

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dalla notte delle elezioni è arroccato alla Casa Bianca: non risponde alle domande dei giornalisti e licenzia via Twitter persone dell’Amministrazione, alcune a sorpresa, altre per regolare conti recenti prima del 21 gennaio, giorno dell’insediamento ufficiale del «president elect» Joe Biden