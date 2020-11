“Don Livio di Radio Maria preoccupato per i soldi degli anziani che non arrivavano con il lockdown” (Di giovedì 19 novembre 2020) Le frasi di Don Livio Fanzaga sul Coronavirus progetto del demonio attuato dalle elites mondiali per ridurci in uno stato di una dittatura sanitaria finalmente acquistano un senso. Secondo quanto racconta Repubblica Don Livio durante il lockdown era molto preoccupato perché gli anziani avrebbero potuto avere difficoltà ad andare alla posta e fare donazioni a Radio Maria: «Ogni giorno – racconta a Repubblica un ex dipendente della Radio -arrivavano sacchi di lettere: all’interno preghiere, santini. E anche denaro. Erano tutte donazioni». Radio Maria si finanzia principalmente con i soldi dei suoi ascoltatori. C’è un conto corrente postale, ma si può pagare anche con la carta di credito e tramite ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Le frasi di DonFanzaga sul Coronavirus progetto del demonio attuato dalle elites mondiali per ridurci in uno stato di una dittatura sanitaria finalmente acquistano un senso. Secondo quanto racconta Repubblica Dondurante il lockdown era moltoperché gliavrebbero potuto avere difficoltà ad andare alla posta e fare donazioni a: «Ogni giorno – racconta a Repubblica un ex dipendente dellasacchi di lettere: all’interno preghiere, santini. E anche denaro. Erano tutte donazioni».si finanzia principalmente con idei suoi ascoltatori. C’è un conto corrente postale, ma si può pagare anche con la carta di credito e tramite ...

