Docente viene sanzionata per essersi recata in segreteria durante la lezione, violazione obbligo vigilanza (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella scuola se ne vedono di cotte e di crude, ed il modo in cui certi fatti possono portare all'adozione di sanzioni disciplinari dipende anche dal grado di flessibilità con il quale l'Amministrazione tende a valutare gli episodi ben tenendo sempre conto che sussiste l'obbligo di attivare un procedimento disciplinare quando sussistono fatti che possono essere valutati come possibili illeciti, ma un conto è avviare il procedimento, altro è poi arrivare ad adottare la sanzione. L'articolo .

Un altro vantaggio è che gli alunni avranno un unico luogo da ricordare nel caso avessero bisogno di rivedere il materiale o le indicazioni di voi docenti. Questa coerenza a livello di Istituto ci ...

LETTERA L’eroismo degli insegnanti

Certo siamo necessari come babysitter gratis, ma veniamo vilipesi da giornalisti che non hanno ... La DAD è stato un periodo per i docenti impossibile da far comprendere ai non addetti ai lavori: ...

