Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 l'ultimo episodio: la trama (Di giovedì 19 novembre 2020) Doc - Nelle tue mani, la fiction tratta da una storia vera con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, torna stasera su Rai1 alle 21:25: la trama dell'episodio 16, l'ultimo. DOC - Nelle tue mani torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'ultimo episodio. Termina così la prima, trionfale stagione della serie tv RAI che si appresta a tornare, però, probabilmente già nel 2021, con le nuove puntate. La trama dell'episodio 16, dal titolo "Io ci sono", ci informa che le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea (Luca Argentero) trova l'appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Doc -tue, la fiction tratta da una storia vera con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, tornasualle 21:25: ladell'16, l'. DOC -tuetornasualle 21:25 con l'. Termina così la prima, trionfale stagione della serie tv RAI che si appresta a tornare, però, probabilmente già nel 2021, con le nuove puntate. Ladell'16, dal titolo "Io ci sono", ci informa che le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea (Luca Argentero) trova l'appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui ...

UnDueTreBlog : DOC – Nelle tue mani – Decima e ultima puntata di giovedì 19 novembre 2020 – Anticipazioni e trama.… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Doc Nelle tue mani - Io ci sono (Fiction) #StaseraInTV 19/11/2020 #PrimaSerata #docnelletuemani-iocisono @RaiUno - KillianBrien18 : RT @DocNelleTueMani: Ingannare il tempo in modo piacevole si può e si deve: per voi l'intervista di @comingsoonit a @Lucaargentero, nell'at… - Emanuela541 : RT @DocNelleTueMani: Le notizie, quelle che ci piacciono tanto!!! ?? Non sappiamo quando, ma sappiamo che il nostro amato DOC tornerà per un… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 l'ultimo episodio: la trama -