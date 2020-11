Doc-nelle tue mani, parla Luca Argentero: “A lavoro per i nuovi episodi” (Di giovedì 19 novembre 2020) Doc-nelle tue mani, il protagonista Luca Argentero svela qualche prima anticipazione sulla seconda stagione, confermata dopo il grande successo. foto facebookQuesta sera andrà in onda l’ultima puntata della fiction di Rai Uno con Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, ispirata alla storia vera del dottore Pierdante Piccioni, che nonostante lo stacco delle puntate continua a riscuotere un grandissimo successo. In attesa di capire come andrà a finire questa prima stagione, il pubblico è già in trepidante attesa della nuova stagione che qualche giorno fa ha avuto la conferma di essere realizzata. Oggi a svelarci qualche piccola anticipazioni è proprio il protagonista Luca Argentero, che da qualche giorno sui social ha ammesso di ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Doc-tue, il protagonistasvela qualche prima anticipazione sulla seconda stagione, confermata dopo il grande successo. foto facebookQuesta sera andrà in onda l’ultima puntata della fiction di Rai Uno connel ruolo di Andrea Fanti, ispirata alla storia vera del dottore Pierdante Piccioni, che nonostante lo stacco delle puntate continua a riscuotere un grandissimo successo. In attesa di capire come andrà a finire questa prima stagione, il pubblico è già in trepidante attesa della nuova stagione che qualche giorno fa ha avuto la conferma di essere realizzata. Oggi a svelarci qualche piccola anticipazioni è proprio il protagonista, che da qualche giorno sui social ha ammesso di ...

