«Doc-Nelle tue mani» | le anticipazioni dell' ultima puntata

(Di giovedì 19 novembre 2020) Per Andrea Fanti la ricercaa verità si schianta contro alle curvea vita: da una parte deve affrontare le dure accuse sul coinvolgimento nella falsificazione di dati sulla sperimentazione di un farmaco, dall'altra l'aggravarsia malattia'ex moglie Sara. Comincia così l'di Doc-tue, la serie di Rai 1 con Luca Argentero e Matilde Gioli, che ha trionfato negli ascolti - sempre sopra i 7 milioni - imponendosi come il miglior esordio per una fiction dal 2007. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda giovedì 19 novembre. Doc-tue, leDopo l'improvviso malore, le ...