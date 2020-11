Doc – Nelle Tue Mani | anticipazioni ultima puntata del 19 novembre 2020 | Andrea Fanti rischia la galera?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 19 novembre 2020) Doc –tueper l’che andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno. Cosa accadrà nell’davvero la? Doc –Tuedovrà lasciare l’ex moglie alle cure dei colleghi Nell’in diretta,ha deciso di aiutare l’ex moglie, che si è sentita male improvvisamente per via del tumore. Oggi, 19, arriva il finale della seconda stagione e non poteva mancare qualche anticipazione su quello che vedremo stasera, a partire dalle ore 21,25, ...