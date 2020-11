“Doc- Nelle tue mani”: anticipazioni dell’ultima puntata del 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Stasera, giovedì 19 novembre 2020, andrà in onda l’ultima puntata della prima stagione di “Doc- Nelle tue mani”. Il medical drama con Luca Argentero come protagonista che ha conquistato il pubblico italiano volge alla fine del primo capitolo, e già si parla di una seconda stagione. Come si chiuderanno le vicende dei personaggi di “Doc- Nelle tue mani”? Luca Argentero ha assicurato un finale di stagione clamoroso, che ci terrà il fiato sospeso fino all’ultima scena. Di seguito le anticipazioni di Doc Nelle tue mani della puntata di questa sera, in onda alle 21.25 su Rai 1. >> Sophia Loren torna davanti alla macchina da ripresa: l’attrice è la protagonista di “La vita davanti a sè” Doc ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Stasera, giovedì 192020, andrà in onda l’ultimadella prima stagione ditue. Il medical drama con Luca Argentero come protagonista che ha conquistato il pubblico italiano volge alla fine del primo capitolo, e già si parla di una seconda stagione. Come si chiuderanno le vicende dei personaggi ditue? Luca Argentero ha assicurato un finale di stagione clamoroso, che ci terrà il fiato sospeso fino all’ultima scena. Di seguito ledi Doctue mani delladi questa sera, in onda alle 21.25 su Rai 1. >> Sophia Loren torna davanti alla macchina da ripresa: l’attrice è la protagonista di “La vita davanti a sè” Doc ...

