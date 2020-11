Diritti tv, la Serie A dice sì ai fondi d’investimento. Affare da 1,7 miliardi (Di giovedì 19 novembre 2020) Paolo Dal Pino, Presidente Lega Serie A Per il futuro del calcio italiano, la Lega di Serie A ha detto sì ad un modello di business sinora inedito per il nostro Paese. I club del massimo Campionato tricolore, tramite il voto dei rispettivi presidenti, hanno accettato all’unanimità l’offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entrano così – con una quota di minoranza del 10% – nella Media Company creata per gestire e commercializzare i Diritti televisivi. La mossa è ritenuta economicamente vantaggiosa: Cvc, Advent e Fsi hanno infatti messo sul piatto 1,7 miliardi. Cifra che fa comodo in un momento in cui il calcio italiano ha accusato il colpo dalle perdite economiche milionarie legate all’emergenza Covid. L’inserimento dei fondi di private equity nella Media ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 novembre 2020) Paolo Dal Pino, Presidente LegaA Per il futuro del calcio italiano, la Lega diA ha detto sì ad un modello di business sinora inedito per il nostro Paese. I club del massimo Campionato tricolore, tramite il voto dei rispettivi presidenti, hanno accettato all’unanimità l’offerta del consorzio didi investimento CVC-Advent-Fsi, che entrano così – con una quota di minoranza del 10% – nella Media Company creata per gestire e commercializzare itelevisivi. La mossa è ritenuta economicamente vantaggiosa: Cvc, Advent e Fsi hanno infatti messo sul piatto 1,7. Cifra che fa comodo in un momento in cui il calcio italiano ha accusato il colpo dalle perdite economiche milionarie legate all’emergenza Covid. L’inserimento deidi private equity nella Media ...

