Diplo accusato di revenge porn | ecco i dettagli

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 19 novembre 2020) Esiste uno stigma che costella la tragedia della violenza sessuale. Ancora oggi, la si ritiene toppo spesso un qualcosa che avviene esclusivamente fuori casa per mano di estranei. Si tende a chiamare stupro un rapporto sessuale non consensuale e violento agito da una persona sconosciuta. La realtà, tuttavia, è diversa. Quello appena descritto è lo scenario di una violenza sessuale. Si tratta però di una delle sfumature di quest’ultima. La chiave della parola stupro è il consenso. Quando da una delle parti coinvolte non si ha il consenso, si parla di violenza sessuale. Vi è inoltre un dato che ad alcuni suonerà sorprendente: la maggior parte degli stupri avviene all’interno di una coppia stabile. Inon finiscono qui. La realtà della violenza sessuale ha anche altri volti. Uno di questi è oggi parecchio discusso per via di un personaggio famoso. ...