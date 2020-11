Didattica a distanza fino a giugno? Bella (M5S): non è pensabile, appena possibile riporteremo i ragazzi a scuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Contagi che non scendono, tutte o quasi le scuole chiuse in alcune regioni. Ma a preoccupare ancora di più è la situazione dei ragazzi delle superiori: tutti in Didattica a distanza da settimane. Si può ipotizzare la dad fino a giugno? Risponde Marco Bella, chimico e accademico, deputato del Movimento Cinque Stelle, durante una diretta di Orizzonte scuola tv. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Contagi che non scendono, tutte o quasi le scuole chiuse in alcune regioni. Ma a preoccupare ancora di più è la situazione deidelle superiori: tutti inda settimane. Si può ipotizzare la dad? Risponde Marco, chimico e accademico, deputato del Movimento Cinque Stelle, durante una diretta di Orizzontetv. L'articolo .

Da martedì 17 novembre, però, vi è un’importante novità. Le studentesse e gli studenti potranno seguire la didattica a distanza senza consumare i giga degli abbonamenti internet ai telefoni cellulari.

Azzarà: siamo in grado in Piemonte di gestire il ritorno a scuola degli studenti?

La didattica a distanza deve essere utilizzata al meglio delle sue possibilità, ci sono moltissimi esempi di un ottimo funzionamento e di impegno online sia da parte dei ragazzi che degli insegnanti, ...

