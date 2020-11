Di Maio chiude all’ingresso di Forza Italia nel governo: ‘Oggi come allora non risponderei al telefono. M5s e Berlusconi? Due mondi diversi’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Per i 5 stelle l’ingresso di Forza Italia nel governo rimane inaccettabile. Se sulla collaborazione istituzionale con l’opposizione, richiesta da Sergio Mattarella, sono disposti a ragionare, altra cosa rimane l’idea che l’ex cavaliere possa sedere al tavolo del governo. Ipotesi che, sul fronte Pd, non tutti sono invece pronti a escludere. Così, dopo le aperture del presidente del Consiglio e i messaggi di dialogo dell’ex Cavaliere, oggi per chiarire la posizione M5s è intervenuto lo stesso Luigi Di Maio. Che su Facebook ha postato un vecchio articolo de il Mattino di quando Silvio Berlusconi lo chiamò al telefono e lui si negò: “Era così allora, è così oggi”, è il messaggio lapidario del ministro degli Esteri. Per Di Maio è molto più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Per i 5 stelle l’ingresso dinelrimane inaccettabile. Se sulla collaborazione istituzionale con l’opposizione, richiesta da Sergio Mattarella, sono disposti a ragionare, altra cosa rimane l’idea che l’ex cavaliere possa sedere al tavolo del. Ipotesi che, sul fronte Pd, non tutti sono invece pronti a escludere. Così, dopo le aperture del presidente del Consiglio e i messaggi di dialogo dell’ex Cavaliere, oggi per chiarire la posizione M5s è intervenuto lo stesso Luigi Di. Che su Facebook ha postato un vecchio articolo de il Mattino di quando Silviolo chiamò ale lui si negò: “Era così, è così oggi”, è il messaggio lapidario del ministro degli Esteri. Per Diè molto più ...

