Deputati Forza Italia Carrara | Ravetto | Zanella passano alla Lega

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – TrediCameraal gruppo parlamentare della. Si tratta di Laura, Federicae Maurizio“Abbiamo deciso di impegnarci in politica – si legge in una nota congiunta – in tempi e modi diversi, convinti che i valori e i programmi del centrodestra siano la risposta giusta per il Paese.Ringraziamo Silvio Berlusconi per averci dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro “sentire” in azioni politiche concrete.In qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra tuttavia viviamo con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico”. “Prendiamo atto che...