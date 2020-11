Delmastro: “Dal governo altri 50 milioni per la cooperazione. Ecco le loro priorità” (video) (Di giovedì 19 novembre 2020) “La priorità di questo governo non sono gli italiani, ma il resto del mondo”. Il deputato di FdI, Andrea Delmastro, torna a denunciare la scelta politica del governo di erogare decine e decine di milioni alla cooperazione internazionale, dopo aver scoperto non solo che l’esecutivo ha stanziato altri 50 milioni di euro per gli interventi all’estero, ma che lo ha fatto nello stesso giorno in cui in Italia si tagliavano le coperture per risarcire i lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria. La denuncia di Delmastro “Di Maio il 9 novembre, in piena pandemia e mentre gli italiani sono in ginocchio, eroga altri 50 milioni per la cooperazione internazionale. Nello stesso giorno sparivano dal Decreto ristori ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) “La priorità di questonon sono gli italiani, ma il resto del mondo”. Il deputato di FdI, Andrea, torna a denunciare la scelta politica deldi erogare decine e decine diallainternazionale, dopo aver scoperto non solo che l’esecutivo ha stanziato50di euro per gli interventi all’estero, ma che lo ha fatto nello stesso giorno in cui in Italia si tagliavano le coperture per risarcire i lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria. La denuncia di“Di Maio il 9 novembre, in piena pandemia e mentre gli italiani sono in ginocchio, eroga50per lainternazionale. Nello stesso giorno sparivano dal Decreto ristori ...

