de Magistris: “Rischio che criminalità si impadronisca del disagio” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luigi de Magistris, sindaco della città di Napoli, in audizione alla Commissione parlamentare Antimafia nella sua veste di delegato dell’Anci su sicurezza e legalità ha dichiarato: “A Napoli ci sono state una ventina di manifestazioni tutte pacifiche ma una ci ha molto preoccupato, nata pacifica per protestare contro l’annunciato lockdown regionale è sfociata in violenza. Ho molto apprezzato che il procuratore abbia creato un gruppo di lavoro per non sottovalutare nulla. Se si sottovaluta la rabbia sociale e non la si intercetta in maniera democratica e con le dovute forme, il rischio è che qualcuno si possa impadronire del disagio per farla diventare questione di ordine pubblico e peggio ancora criminale. Mi preoccupa molto, dopo anni in cui si sono tenute fuori le frange eversive e criminali“. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luigi de, sindaco della città di Napoli, in audizione alla Commissione parlamentare Antimafia nella sua veste di delegato dell’Anci su sicurezza e legalità ha dichiarato: “A Napoli ci sono state una ventina di manifestazioni tutte pacifiche ma una ci ha molto preoccupato, nata pacifica per protestare contro l’annunciato lockdown regionale è sfociata in violenza. Ho molto apprezzato che il procuratore abbia creato un gruppo di lavoro per non sottovalutare nulla. Se si sottovaluta la rabbia sociale e non la si intercetta in maniera democratica e con le dovute forme, il rischio è che qualcuno si possa impadronire del disagio per farla diventare questione di ordine pubblico e peggio ancora criminale. Mi preoccupa molto, dopo anni in cui si sono tenute fuori le frange eversive e criminali“. L'articolo proviene da ...

TgLa7 : #Covid, de Magistris sindaco di Napoli in audizione Antimafia nella sua veste di delegato dell'Anci su sicurezza e… - Mariari30057064 : RT @MinutemanItaly: Occhio, in Campania sta per saltare tutto per aria... Rischio concreto di commissariamento per il Comune di Napoli. De… - BrunoGiovanni6 : RT @MinutemanItaly: Occhio, in Campania sta per saltare tutto per aria... Rischio concreto di commissariamento per il Comune di Napoli. De… - belconomy : RT @MinutemanItaly: Occhio, in Campania sta per saltare tutto per aria... Rischio concreto di commissariamento per il Comune di Napoli. De… -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris “Rischio Coronavirus: donne meno inclini a correre rischi, studio in 8 Paesi Affaritaliani.it