Daniil Medvedev: “Magari non è stato il miglior Nole, ma è sempre dura battere i Big 3” (Di giovedì 19 novembre 2020) Daniil Medvedev con la vittoria su Novak Djokovic si è assicurato l’accesso alla semifinale delle ATP Finals 2020. Il russo ha parlato in conferenza stampa dopo essersi imposto sul numero uno del mondo con il punteggio di 6-3 6-3. “Sicuramente Nole non ha giocato il suo miglior match, ma sappiamo che battere uno dei Big3 è sempre tosta. Devi sempre mettere in cassaforte l’incontro, l’anno scorso ho imparato che devi starci fino alla fine – ha detto Daniil che era stato punzecchiato sulla prestazione del rivale – Oggi ho servito molto bene, ci sono stati dei momenti delicati e li ho gestiti bene. Sono stati solido e ho portato a casa il match”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020)con la vittoria su Novak Djokovic si è assicurato l’accesso alla semifinale delle ATP Finals 2020. Il russo ha parlato in conferenza stampa dopo essersi imposto sul numero uno del mondo con il punteggio di 6-3 6-3. “Sicuramentenon ha giocato il suomatch, ma sappiamo cheuno dei Big3 ètosta. Devimettere in cassaforte l’incontro, l’anno scorso ho imparato che devi starci fino alla fine – ha dettoche erapunzecchiato sulla prestazione del rivale – Oggi ho servito molto bene, ci sono stati dei momenti delicati e li ho gestiti bene. Sono stati solido e ho portato a casa il match”. SportFace.

WeAreTennisITA : ?? MEDVEDEV ABBATTE DJOKOVIC? Un super Daniil fa perdere la pazienza al n.1 del mondo, che ad un certo punto non ha… - IAmTheSun9 : RT @WeAreTennisITA: ?? Nadal ?? Tsitsipas: chi andrà in semifinale? Uno spareggio per decidere l'avversario di Daniil Medvedev. Rafa ?? 'Non… - sportface2016 : #ATPFinals | Le parole di #Medvedev dopo il successo su Novak #Djokovic - RattiEnrico : RT @WeAreTennisITA: ?? Nadal ?? Tsitsipas: chi andrà in semifinale? Uno spareggio per decidere l'avversario di Daniil Medvedev. Rafa ?? 'Non… - WeAreTennisITA : ?? Nadal ?? Tsitsipas: chi andrà in semifinale? Uno spareggio per decidere l'avversario di Daniil Medvedev. Rafa ?? '… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniil Medvedev ATP Finals: brutto Zverev, Medvedev vince facile Ubi Tennis Daniil Medvedev: “Magari non è stato il miglior Nole, ma è sempre dura battere i Big 3”

Le parole di Daniil Medvedev dopo la vittoria su Novak Djokovic che è valsa l'accesso alle semifinali delle ATP Finals 2020 ...

Tennis, ATP Finals: Zverev e Medvedev vincono, sconfitta per Djokovic

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra in Inghilterra il tedesco Alexander Zverev ha vinto in tre set, 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 11 minuti contro l’argent ...

Le parole di Daniil Medvedev dopo la vittoria su Novak Djokovic che è valsa l'accesso alle semifinali delle ATP Finals 2020 ...FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra in Inghilterra il tedesco Alexander Zverev ha vinto in tre set, 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 11 minuti contro l’argent ...