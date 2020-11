Dalle piazze alle video pillole, online tour prevenzione (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) - La prevenzione delle malattie e l'informazione sugli stili di vita sani si spostano Dalle piazze reali a quelle virtuali, perché la pandemia di Covid-19 non ferma le altre patologie. E' pronto a ripartire con l'hashtag #laprevenzionenonsiferma il 'tour della salute', iniziativa itinerante nelle prime due edizioni, che quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, 'viaggerà' sul web e su canali social. Dal 26 novembre al 20 dicembre, esperti di diverse società scientifiche (Sid, Siprec, Adoi e Adi) metteranno a disposizione 'pillole di salute', ovvero consigli e indicazioni per prendersi cura del proprio organismo. Gli obiettivi dell'iniziativa - presentata oggi e realizzata in collaborazione con Federfarma e con il sostegno incondizionato di Teva Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) - Ladelle malattie e l'informazione sugli stili di vita sani si spostanoreali a quelle virtuali, perché la pandemia di Covid-19 non ferma le altre patologie. E' pronto a ripartire con l'hashtag #lanonsiferma il 'della salute', iniziativa itinerante nelle prime due edizioni, che quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, 'viaggerà' sul web e su canali social. Dal 26 novembre al 20 dicembre, esperti di diverse società scientifiche (Sid, Siprec, Adoi e Adi) metteranno a disposizione 'di salute', ovvero consigli e indicazioni per prendersi cura del proprio organismo. Gli obiettivi dell'iniziativa - presentata oggi e realizzata in collaborazione con Federfarma e con il sostegno incondizionato di Teva Italia ...

Adnkronos : Dalle piazze alle video pillole, online tour prevenzione - BarbySavino : RT @gpcolletti: 'Arriveranno cambiamenti che dobbiamo essere pronti ad accogliere con una mentalità nuova, diversa. Il vuoto delle strade e… - AnnaMar74773335 : RT @pieroomega2: @lucavaldo Certo che sono di #Roma e al netto di ciò che deve essere fatto, dopo anni in cui chi hai votato l'ha depredata… - Newsfrank3 : RT @pieroomega2: @lucavaldo Certo che sono di #Roma e al netto di ciò che deve essere fatto, dopo anni in cui chi hai votato l'ha depredata… - TiNilde : RT @pieroomega2: @lucavaldo Certo che sono di #Roma e al netto di ciò che deve essere fatto, dopo anni in cui chi hai votato l'ha depredata… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle piazze Salute: dalle piazze alle video pillole, online tour prevenzione Tiscali.it Sorradile, nuove misure anti-Covid: vie e piazze chiuse dopo le 21

A Norbello il sindaco Manca annuncia che ai primi di dicembre saranno ripetuti i test antigenici, uno per famiglia ...

Salute: dalle piazze alle video pillole, online tour prevenzione

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - La prevenzione delle malattie e l'informazione sugli stili di vita sani si spostano dalle piazze reali a quelle ...

A Norbello il sindaco Manca annuncia che ai primi di dicembre saranno ripetuti i test antigenici, uno per famiglia ...Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - La prevenzione delle malattie e l'informazione sugli stili di vita sani si spostano dalle piazze reali a quelle ...