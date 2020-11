«Dalla Peste alla Salute»: il documentario che racconta come Venezia è sopravvissute alle epidemie (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel corso della sua lunga storia, la città di Venezia si è trovata a misurarsi con diverse sfide, comprese le epidemie, uno delle più temute e tristemente attuali. Le politiche di prevenzione e gestione dell’emergenza da parte della Serenissima, insieme alla messa a punto di un sistema sanitario studiato proprio per affrontare la peste, quella che all’epoca si chiamava «la morte nera», sono oggetto di un documentario, Dalla Peste alla Salute. Storia delle pandemie a Venezia, che racconta proprio le difficoltà di Venezia nella cura e nella circoscrizione delle malattie epidemiche, soffermandosi in particolare sull’intuizione di misure efficaci che sono ancora oggi adottate dalla medicina moderna. https://www.youtube.com/watch?v=fuexJKSnrOU&t=3s Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel corso della sua lunga storia, la città di Venezia si è trovata a misurarsi con diverse sfide, comprese le epidemie, uno delle più temute e tristemente attuali. Le politiche di prevenzione e gestione dell’emergenza da parte della Serenissima, insieme alla messa a punto di un sistema sanitario studiato proprio per affrontare la peste, quella che all’epoca si chiamava «la morte nera», sono oggetto di un documentario, Dalla Peste alla Salute. Storia delle pandemie a Venezia, che racconta proprio le difficoltà di Venezia nella cura e nella circoscrizione delle malattie epidemiche, soffermandosi in particolare sull’intuizione di misure efficaci che sono ancora oggi adottate dalla medicina moderna. https://www.youtube.com/watch?v=fuexJKSnrOU&t=3s

