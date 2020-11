Dalla Campania al Lazio per farsi curare: l’esodo dei pazienti Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) Dalla Campania agli ospedali del Lazio per farsi curare. E’ quello che sta accadendo in questi giorni, soprattutto nei nosocomi del Sud Pontino, dove tanti malati Covid della zona rossa valicano i confini per essere assistiti. In realtà, ci si può spostare da una zona all’altra, che sia essa gialla, rossa o arancione, per motivi sanitari. “Ma quando si è giustificati ad uscire? E quando è realmente importante farlo?” – dichiara il direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, al Messaggero. Questo perché a volte negli ospedali, soprattutto in quello di Formia che è al confine con la Campania, negli ultimi giorni stanno arrivando anche pazienti che hanno solo la tosse. Poi c’è chi è arrivato con la bombola di ossigeno in macchina o chi ha pagato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020)agli ospedali delper. E’ quello che sta accadendo in questi giorni, soprattutto nei nosocomi del Sud Pontino, dove tanti malatidella zona rossa valicano i confini per essere assistiti. In realtà, ci si può spostare da una zona all’altra, che sia essa gialla, rossa o arancione, per motivi sanitari. “Ma quando si è giustificati ad uscire? E quando è realmente importante farlo?” – dichiara il direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, al Messaggero. Questo perché a volte negli ospedali, soprattutto in quello di Formia che è al confine con la, negli ultimi giorni stanno arrivando ancheche hanno solo la tosse. Poi c’è chi è arrivato con la bombola di ossigeno in macchina o chi ha pagato ...

