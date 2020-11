Dal Pino: "Fondi porteranno 1,7 miliardi, ma l'accordo va chiuso" (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - "È importantissimo aver raggiunto un accordo su quella che è la valorizzazione del nostro calcio, un'intesa che vale 1,7 miliardi ma che ora va conclusa. Chiuderla in questo momento storico, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - "È importantissimo aver raggiunto unsu quella che è la valorizzazione del nostro calcio, un'intesa che vale 1,7ma che ora va conclusa. Chiuderla in questo momento storico, ...

sportli26181512 : Dal Pino: 'Fondi porteranno 1,7 miliardi, ma l'accordo va chiuso': Il presidente della Lega A: 'Concludere l'affare… - FcInterNewsit : Dal Pino: 'Fondi, nelle prossime settimane la chiusura. Abbiamo fatto qualcosa di unico' - Pino__Merola : Scream 5, prima immagine dal set del film - VoceGiallorossa : ???Dal Pino: 'Passi avanti importanti per la gestione dei diritti tv, ma non abbiamo chiuso' #DalPino #As Roma… - Notiziedi_it : Dal Pino “Accordo su fondi, stiamo facendo qualcosa di unico” -