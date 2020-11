Da Berlusconi agli Agnelli: siamo l’Italia narcotizzata dall’establishment mediatico (Di giovedì 19 novembre 2020) In principio fu Berlusconi. Miliardi di dubbia provenienza e spregiudicatezza crearono il primo impero mediatico italiano. I partiti di allora pensarono che la cosa fosse buona e giusta e lasciarono fare. B. comprò Telemilano e Telemilano divenne Canale 5. Poi si aggiunse Rete 4 e poi venne acquistata Italia 1 dal gruppo Mondadori. Il potere mediatico aumentava e la politica taceva. In pochi ebbero il coraggio di alzare la voce. Uno di questi fu Vittorio Feltri, penna tagliente e anticonformista prima di finire sul libro paga di Berlusconi. “Per quattordici anni la Fininvest ha scippato vari privilegi, complici i partiti: la Dc, il Pri, il Psdi, il Pli e il Pci con la loro stolida inerzia; e il Psi con il suo attivismo furfantesco, cui si deve tra l’altro la perla denominata ‘decreto ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) In principio fu. Miliardi di dubbia provenienza e spregiudicatezza crearono il primo imperoitaliano. I partiti di allora pensarono che la cosa fosse buona e giusta e lasciarono fare. B. comprò Telemilano e Telemilano divenne Canale 5. Poi si aggiunse Rete 4 e poi venne acquistata Italia 1 dal gruppo Mondadori. Il potereaumentava e la politica taceva. In pochi ebbero il coraggio di alzare la voce. Uno di questi fu Vittorio Feltri, penna tente e anticonformista prima di finire sul libro paga di. “Per quattordici anni la Fininvest ha scippato vari privilegi, complici i partiti: la Dc, il Pri, il Psdi, il Pli e il Pci con la loro stolida inerzia; e il Psi con il suo attivismo furfantesco, cui si deve tra l’altro la perla denominata ‘decreto ...

CarminoDeotti : @renatobrunetta @berlusconi @matteosalvinimi @forza_italia Il comunismo bolscevico italiota mai vicino agli operai… - Lorenzo41151510 : #19novembre #Berlusconi in maggioranza non si puo sentire,è un insulto agli italiani onesti. #Conte #ristori #M5S #DiMaio - Berlusconi_PE : RT @Sandra_Savino: Sono OTTANTA giorni che 18 CITTADINI ITALIANI sono detenuti in #Libia senza alcun motivo. E il governo italiano cosa fa… - ienablinski : RT @elio33044815: Nel 2020 il genere umano sta facendo figure di merda una via l’altra. Penso in primis ai negazionisti del Covid-19, agli… - elio33044815 : Nel 2020 il genere umano sta facendo figure di merda una via l’altra. Penso in primis ai negazionisti del Covid-19,… -