CT Belgio | “Lukaku è maturato molto Gli auguro di vincere tanto”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il ct delRoberto Martinez ha rilasciato un’intervista a Talksport, dove parla del suo rapporto con Lukaku, che che conosce fin dai tempi dell’Everton: “Con Romelu ho un rapporto eccellente. Lo conosco da anni. Il nostro rapporto nasce quando lui era un giovane appena arrivato in Inghilterra in prestito. Facemmo uno sforzo enorme per trattenerlo a titolo definitivo tanto che divenne il giocatore più costoso del club, ma gli sforzi fatti furono ripagati dai suoi gol. In tutti questi anni non ha mai perso la sua eccezionale capacità di segnare gol, ma ora vedo una maturità maggiore nel suo modo di giocare. Quello che mi piace di lui è che è rimasto un ragazzo umile e che si sacrifica per i compagni di squadra. Al Manchester United voleva disperatamentee si è assunto molte responsabilità prendendosi probabilmente anche molte colpe, ...