zazoomblog : Cronaca si è spento Alfredo Pigna: lo storico conduttore de ‘La Domenica Sportiva’ aveva 94 anni - #Cronaca… - Mediagol : #Cronaca, si è spento Alfredo Pigna: lo storico conduttore de 'La Domenica Sportiva' aveva 94 anni - Grunf1966 : Passata al setaccio tutta la zona di #Orentano dove il cellulare (spento e scomparso con lei) ha agganciato l’ultim… - MonicaFvr : RT @tribuna_treviso: Vittorio Veneto piange Aldo Toffoli, decano dei sindaci e professore al liceo Flaminio: si è spento ieri sera in osped… - tribuna_treviso : Vittorio Veneto piange Aldo Toffoli, decano dei sindaci e professore al liceo Flaminio: si è spento ieri sera in os… -

Ultime Notizie dalla rete : Cronaca spento

Mediagol.it

NAPOLI - Esposto in procura per la morte di Francesco Ruotolo intellettuale e comunista, aveva 74 anni ed era stato impegnato in prima linea nella battaglia per i diritti dei più deboli. Negli ultimi ...Fano, 18 novembre 2020 – Si è spento questa notte all’ospedale Sacco di Milano , Nestore Morosini, dopo aver contatto il Covid. Aveva 83 anni e per oltre 40 anni è stato inviato speciale del Corriere ...