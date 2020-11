Critiche alla 007 donna e nera | il Pd lapida il city manager genovese | “E’ razzismo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Genova, 19 nov – «James Bond sarà. Anna Bolena l’hanno fatta mulatta (era bionda con gli occhi azzurri). Le sinistre stanno demolendo ogni presupposto culturale della nostra civiltà». Per questo tweet (poi cancellato) è scattata lazione social e istituzionale per Maurizio Gregorini, regista, scrittore e, dal 2018,della cultura per il Comune di Genova. Il copione è sempre il medesimo, guai a non trovarsi d’accordo con il «progresso» presentato sotto forma di stravolgimento culturale ed ideologico declinato sulla vulgata «cromaticamente corretta», femminista (quando fa comodo) e globalista. Il primo attacco Il primo ululato radical chic arriva dal consigliere comunale del Pd Alessandro Terrile, che dimostra di aver decisamente poca dimestichezza con il dizionario per ...